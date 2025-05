PSG humilha Inter e leva primeira Champions com humildade e sem galácticos

O Paris Saint-Germain conquistou neste sábado o primeiro título de Liga dos Campeões da sua história. Pressionando desde os primeiros minutos, o time francês dominou a partida e massacrou a Inter de Milão por 5 a 0 na final disputada na Allianz Arena, na Alemanha.

Os gols da épica vitória foram marcados por Hakimi, Doué duas vezes, Kvaratskhelia e Mayulu, garantindo o título inédito para o PSG. Com o triunfo, o clube parisiense completa a tríplice coroa na temporada, após também conquistar a Liga e a Copa da França.

A conquista histórica veio justamente depois do fim da era dos grandes astros no clube. Sem Messi, Neymar e Mbappé, que deixaram o PSG nas últimas temporadas, o técnico Luís Enrique apostou em um elenco mais equilibrado e coletivo.

Marquinhos em ação durante PSG x Inter de Milão, duelo da Champions League Imagem: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Como foi o jogo

O PSG foi superior na primeira etapa, com mais posse de bola e presença constante no campo ofensivo. Após excelente movimentação, Hakimi apareceu na área e abriu o placar. Pouco depois, em rápido contra-ataque, Doué marcou o segundo. O time de Paris seguiu pressionando e praticamente neutralizou as ações ofensivas da Inter de Milão.

A equipe italiana teve dificuldades para se encontrar no jogo e sofreu com a marcação alta imposta pelo PSG, além dos dois gols sofridos ainda antes dos 20 minutos. O meio-campo, formado por Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, encontrou obstáculos para articular jogadas e fazer a transição da defesa para o ataque. Quando conseguia se desvencilhar da pressão, a Inter não tinha organização para atacar de forma rápida.

A Inter voltou para o segundo tempo ainda desorganizada e sem conseguir reagir. O PSG manteve a pressão intensa em todos os setores do campo, sufocando as tentativas de criação do time italiano. Destaque da final, Doué brilhou mais uma vez, marcou seu segundo gol na partida e fez o terceiro do PSG.

Kvaratskhelia e Mayulu aproveitaram a defesa desorganizada da Inter de Milão e ampliaram o placar. Enquanto o PSG entrou em campo determinado a conquistar o título mais importante da Europa — um troféu inédito para o clube — a Inter não conseguiu se encontrar em praticamente nenhum momento da partida. O time de Inzaghi saiu da final com uma derrota contundente.

Jogadores da Inter de Milão se lamentam durante jogo contra o PSG, válido pela final da Champions League Imagem: DAVIDE SPADA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

Gols e destaques

1 a 0. Após boa troca de passes, Vitinha encontrou Doué dentro da área. O atacante levantou a cabeça e tocou para Hakimi, que apareceu livre na pequena área. O lateral só teve o trabalho de empurrar para o gol e abrir o placar aos 12 minutos do primeiro tempo.

2 a 0. O time francês encaixou um contra-ataque rápido. Dembélé avançou pela lateral e inverteu para Doué na outra ponta. O camisa 14 dominou e soltou a perna. A bola ainda desviou antes de morrer no fundo do gol.

Quase! Após cobrança de escanteio de Calhanoglu, Thuram se livrou da marcação e subiu bem de cabeça, mas a bola saiu por cima do travessão, assustando o goleiro Donnarumma.

Chute de longe! Doué recebeu na entrada da área e, sem marcação, arriscou o chute rasteiro e forte. A bola passou com perigo, mas saiu pela linha de fundo.

Susto! Kvaratskhelia dominou dentro da área e tentou finalizar, mas foi travado. A bola ainda passou muito perto. Na sequência, após escanteio, o camisa 7 apareceu novamente, cabeceou livre, mas mandou para fora.

3 a 0! O PSG puxou mais um contra-ataque rápido e surpreendeu a defesa italiana. Vitinha lançou uma bola precisa para Doué, que, mesmo marcado, conseguiu finalizar de perna direita, ampliando o placar.

4 a 0! Kvaratskhelia recebeu um lançamento preciso nas costas da defesa, avançou em velocidade, entrou na área e marcou mais um para o PSG.

A Inter apareceu! Barella invadiu a área e encontrou Thuram, que finalizou de primeira. Donnarumma, porém, fez uma defesa importante e evitou o gol.

Quase um golaço! Barcola apareceu dentro da área, deixou o marcador no chão após drible mas chutou pra fora.

5 a 0! Mayulu marcou mais um gol e decretou o massacre do PSG sobre a Inter de Milão.

Ficha técnica - Paris Saint-Germain 5 x 0 Inter de Milão

Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha.

Data e Hora: 31 de maio de 2025, às 16h00 (Horário de Brasília)

Competição: Final da Champions League 2024/25

Árbitro: István Kovács (Romênia)

Assistentes: Mihai Marica (Romênia) e Ferencz Tunyogi (Romênia)

VAR: Dennis Johan Higler (Holanda)

Cartões amarelos: Zalewski (INT), Thuram (INT), Acerbi (INT), Doué (PSG), Hakimi (PSG).

Cartões Vermelhos: Não teve

Gols: 12'/1ºT - Hakimi (PSG), 19'/1ºT - Doué (PSG), 17'/2ºT - Doué (PSG), 27'/2ºT Kvaratskhelia (PSG), 41/2ºT Mayulu (PSG)

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernández); João Neves (Zaïre-Emery), Vitinha, Fabián Ruiz (Mayulu); Doué, Dembélé e Kvaratskhelia (Gonçalo Ramos). Técnico Luis Enrique.

Inter de Milão: Sommer; Pavard (Bisseck), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (Asllani), Dimarco (Zalewski); Lautaro Martínez e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi