PSG e Inter de Milão estão definidos para a final da Champions; veja escalações

Paris Saint-Germain e Inter de Milão estão definidos para a grande final da Champions League, neste sábado. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) no gramado da Allianz Arena, em Munique, capital da Alemanha.

O técnico Luis Henrique confirmou o time parisiense com o trio de ataque Doué, Kvaratskhelia e Dembélé, destaque da equipe na atual temporada. Já os italianos, do treinador Simone Inzaghi, terão o artilheiro Lautaro Martínez como titular no comando de ataque.

A escalação do PSG tem: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruíz e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Já a Inter vai a campo com: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram.

As campanhas dos finalistas

A Inter de Milão faz uma campanha muito regular na atual edição da Liga dos Campeões. Foram 14 jogos, com dez vitórias, três empates e apenas uma derrota. Neste período, a equipe nerazzuri marcou 27 gols e sofreu 11. Antes de chegar à decisão, o time eliminou o Feyernoord, Bayern de Munique e o Barcelona.

Do outro lado, os franceses oscilaram na primeira fase e foram embalar só no mata-mata. Ao todo, o PSG disputou 16 partidas e conquistou dez vitórias, além um empate e cinco derrotas, com 33 bolas na rede e 15 tentos sofridos.

A equipe fez dois jogos a mais pois precisou disputar a fase de playoffs, quando passou pelo Brest. Em seguida, despachou os ingleses Liverpool, Aston Villa e o Arsenal.

O que está em jogo

O Paris Saint-Germain busca alcançar seu grande objetivo desde que foi adquirido pela Qatar Sports Investments, em 2011. De lá para cá, o clube investiu em grandes estrelas, como Ibrahimovic, Thiago Silva, Neymar, Mbappé, Messi e outros. Esta é a segunda vez que os franceses jogam a final da Liga dos Campeões.

Na primeira e única até então, em 2020, o time foi derrotado pelo Bayern de Munique, por 1 a 0.

A Inter de Milão, por sua vez, tenta quebrar um jejum e erguer o troféu pela quarta vez em sua história. A equipe foi campeão de forma consecutiva em 1963/64 e 1964/65, e venceu sua terceira edição do torneio em 2009/10, sob comando de José Mourinho. Desde então, nenhum clube italiano conquistou a Champions.