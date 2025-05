PSG atropela a Inter de Milão e conquista a Champions League pela primeira vez

Pela primeira vez na história, a tão sonhada Champions League é do Paris Saint-Germain. O time francês atropelou a Inter de Milão na tarde deste sábado, na Allianz Arena, em Munique, por 5 a 0, e conquistou o título inédito do torneio continental. Hakimi, Désiré Doué (duas vezes), Kvaratskhelia e Mayulu marcaram os gols da equipe francesa na grande decisão.

A final foi completamente dominada pelo PSG. O time comandado por Luis Enrique controlou as ações do primeiro ao último minuto e não deu chances para os italianos.

Desta maneira, o clube alcança sua grande obsessão desde que foi adquirido pela Qatar Sports Investments, em 2011, e enfim ergue a taça da Liga dos Campeões. E com direito à maior goleada da história das finais da competição.

A Inter, por sua vez, segue em jejum. A última vez que os italianos foram campeões da Europa foi na temporada 2009/10. Esta é a segunda derrota da equipe em uma decisão da Champions nos últimos três anos.

Ambos os times agora começam a se preparar para o Mundial de Clubes da Fifa. O PSG, que integra o mesmo grupo do Botafogo, estreia no torneio diante do Atlético de Madrid, no dia 15 de junho, às 16h (de Brasília). A partida será disputada no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles.

Já a Inter de Milão inicia sua trajetória contra o Monterrey, do México. O duelo está marcado para o dia 17 de junho, às 22h, no mesmo local.

O jogo

O início do jogo foi de massacre do Paris Saint-Germain. O time francês sufocou a Inter de Milão no campo defensivo e precisou de 11 minutos para abrir o placar. Após uma bela jogada, Doué recebeu de Vitinha na área e rolou para Hakimi, que estava livre de marcação e só empurrou a bola para o fundo das redes.

Não demorou muito para que a pressão se transformasse em mais gols. Aos 19, em contra-ataque, Dembélé conduziu pela esquerda e inverteu para Doué, que dominou e bateu firme, aumentando a vantagem. O camisa 14 ainda contou com um desvio que matou o goleiro Sommer.

Nas cordas, a Inter de Milão conseguiu responder através da bola parada. Aos 36 minutos, Çalhanoglu cobrou escanteio na medida para Thuram, que cabeceou para fora, com muito perigo.

O PSG voltou a pressionar e teve uma grande oportunidade de marcar o terceiro aos 43. Doué fez mais uma boa jogada e cruzou na segunda trave, para Dembélé, que acabou pegando mal na bola e mandou para longe. Três minutos depois, foi a vez de Kvaratskhelia gingar diante da marcação italiana e chutar cruzado. A bola passou tirando tinta da trave.

Segundo tempo

Os franceses voltaram do intervalo no mesmo ritmo do primeiro tempo e quase ampliaram o marcador aos cinco minutos. Kvaratskhelia aproveitou uma sobra na pequena área, mas acabou chutando para fora.

No entanto, aos 17 minutos, Doué não perdoou. Em um contragolpe de manual do PSG, Dembélé tocou de calcanhar para Vitinha, que lançou na medida para o jovem atacante. Ele finalizou de primeira, no contrapé de Sommer, e anotou o terceiro dos parisienses.

E não parou por aí. Aos 27 minutos, Kvaratskhelia recebeu passe nas costas da marcação, ficou de frente com Sommer e bateu colocado, sem chances para o goleiro, coroando o passeio do Paris Saint-Germain. Ainda deu tempo de Mayulu, garoto da base, aos 40 minutos, fazer mais um e fechar o caixão da Inter de Milão.

FICHA TÉCNICA



PARIS SAINT-GERMAIN 5 X 0 INTER DE MILÃO

Local: Allianz Arena, em Munique (GER)



Data: 31 de maio de 2025, sábado



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: István Kovács (ROU)



Assistentes: Mihai Marica (ROU) e Ferencz Tunyogi (ROU)



VAR: Dennis Johan Higler (NED)



Cartões amarelos: Zalewski, Thuram e Acerbi (Inter de Milão); Doué e Hakimi (PSG)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOLS: Hakimi, aos 11? do 1ºT (PSG); Doué, aos 19? do 1ºT (PSG); Doué, aos 17? do 2ºT (PSG); Kvaratskhelia, aos 27? do 2ºT (PSG); Mayulu, aos 40? do 2ºT (PSG)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (Lucas Hernández); Vitinha, Fabián Ruíz (Mayulu) e João Neves (Zaire-Emery); Doué (Barcola), Dembélé e Kvaratskhelia (Gonçalo Ramos).



Técnico: Luis Enrique

INTER DE MILÃO: Sommer; Pavard (Bisseck (Darmian)), Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu (Asllani), Mkhitaryan (Carlos Augusto) e Dimarco (Zalewski); Lautaro Martínez e Thuram.



Técnico: Simone Inzaghi