Portuguesa sai na frente, mas cede empate ao Nova Iguaçu pela Série D

A Portuguesa empatou com o Nova Iguaçu por 1 a 1 neste sábado, pela sétima rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, no Estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu (RJ). O gol dos visitantes foi marcado por Cristiano, enquanto Sidney deixou tudo igual para os mandantes.

Com o resultado, a Lusa segue na liderança do Grupo F, com 14 pontos. Já o Nova Iguaçu aparece na quinta posição da chave, com nove unidades.

As duas equipes se reencontram no próximo sábado, pela oitava rodada da Série D. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no Estádio do Canindé.

Bandeirinha 1×1 Portuguesa Com impedimento absurdo, que anulou gol legítimo da Lusa, a rubro-verde empata fora de casa com o Nova Iguaçu, mas segue líder do grupo A6 da Série D.#NIGxPOR #SerieD #CBF #SerieDnaLusaTV pic.twitter.com/23zjGFjmGe ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) May 31, 2025

O jogo

A Portuguesa inaugurou o marcador aos seis minutos do primeiro tempo. Cauari escapou da marcação e rolou para Cristiano, que tocou na saída do goleiro e correu para o abraço.

Já aos 30 minutos, Sidney aproveitou cruzamento pelo lado esquerdo e desviou para o fundo das redes.

Confira outros resultados pela Série D neste sábado:

Lagarto 3 x 1 Juazeirense

Monte Azul 2 x 1 Uberlândia

Cianorte x Goiatuba

Itabirito 1 x 1 FC Cascavel

Trem x Manauara

Sampaio Corrêa 2 x 2 Altos

Treze 0 x 3 Central

Aparecidense 4 x 1 Luverdense

Operário-MS 0 x 1 Inter de Limeira

Manaus 1 x 0 Independência-AC

União-TO 0 x 4 ASA

Porto Velho 0 x 2 Ceilândia

Porto Vitória 2 x 0 Boavista

Pouso Alegre 1 x 0 Rio Branco-ES

Mixto-MT x Goianésia

São José-RS x Azuriz

Água Santa x Maricá

Imperatriz x Maracanã