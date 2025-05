Piastri lidera terceiro e último treino livre do GP da Espanha de Fórmula 1

Novamente com Oscar Piastri, a McLaren dominou mais um treino livre do GP da Espanha de Fórmula 1. Na manhã deste sábado, o australiano fez o tempo mais rápido da terceira e última sessão livre, com 1m12s387. O piloto já havia vencido o segundo treino livre, na última sexta-feira.

Lando Norris, seu companheiro de equipe, apareceu logo atrás, com 1min12s313. O britânico, por sua vez, fez a volta mais rápida na primeira sessão de treinos livres, também na última sexta. Fechando o top 3, aparece Charles Leclerc, da Ferrari, com 1min13s130.

Ainda neste sábado, às 11h, será realizado o treino classificatório para a grande corrida, que acontece no domingo, às 10h (de Brasília), no Circuito da Catalunha.

Com cerca de dez minutos na pista, Oscar Piastri comunicou sua equipe ao perceber um problema no cockpit de seu carro. Assim, foi obrigado a voltar aos boxes para consertos.

Outro momento de susto neste terceiro e último treino livre foi com Liam Lawson, da RB. O piloto quase perdeu o controle de seu carro, chegando a passar pela brita.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, conseguiu 1min13s722, à frente de Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe, que apareceu em 12º, com 1min13s733.