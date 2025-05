Paris se prepara para a final da Liga dos Campeões do PSG

PARIS (Reuters) - A capital francesa se prepara neste sábado para a final da Liga dos Campeões entre Paris St Germain e Inter de Milão, com lojas e a polícia reforçando a segurança, enquanto os torcedores compartilhavam a empolgação.

Embora a partida seja realizada em Munique, espera-se que uma vitória do PSG desencadeie comemorações na cidade natal do clube, o que pode resultar em distúrbios, e 5.400 policiais estão mobilizados antes do jogo.

Espera-se que milhares de torcedores do PSG se reúnam na cidade para assistir ao jogo em telões em vários locais, incluindo o Parc des Princes.

A famosa brasserie francesa Le Fouquet's, na avenida Champs Elysees, barricou suas janelas, assim como alguns bancos e outras lojas. A polícia estava impedindo o estacionamento de carros na avenida.

Uma sensação de empolgação estava começando a se formar no marco da cidade, com os torcedores do PSG fazendo fila em frente à loja do clube para comprar mercadorias para a grande noite.

O chef Zoumana Meite, 28 anos, disse à Reuters que estava ansioso pelo jogo e que tinha um "bom pressentimento".

"Se ganharmos hoje, será uma noite sem dormir", disse ele. "Sim, é uma grande noite... Como parisiense, é algo para se vivenciar."

Quanto à segurança, Deborah Mbwebwa, uma funcionária do setor financeiro de 29 anos, disse à Reuters que os torcedores do PSG, como ela, foram avisados para não quebrar nada. "Acho que tudo correrá bem", disse ela.

Mbwebwa também estava esperançosa com o resultado. "Os jogadores estão cientes de que toda a cidade está torcendo por eles. Portanto, acho que eles darão tudo de si esta noite", acrescentou.

"Estou muito mais confiante do que em 2020, quando eles não conseguiram (perderam por 1 a 0 para o Bayern de Munique na final). Mas, desta vez, acho que o título é nosso."

Corinne Soler, torcedora do PSG há 32 anos que veio do sul da França, disse à Reuters que, mesmo que a vitória escapasse ao time parisiense, essa final entraria para a história.

"É a nossa segunda final e, finalmente, podemos comemorar. Portanto, mesmo se perdermos, estaremos com outros torcedores esta noite e isso não importará", disse ela.

(Reportagem de Manuel Ausloos e Katya Skvortsova; redação de Juliette Jabkhiro; edição de Christian Radnedge)