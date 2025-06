'Osmar Stábile é o presidente do Corinthians. Augusto Melo tenta um golpe', alegam dirigentes

O imbróglio sobre quem é o verdadeiro presidente do Corinthians no momento está só no início. Logo após Augusto Melo, ex-presidente, deixar o Parque São Jorge no início da noite de sábado, acompanhando por um carro da polícia, e dizendo que estava retomando o cargo, pessoas ligadas a Osmar Stábile, presidente interino do clube, se manifestaram sobre a situação.

Por meio de nota, Stábile manifestou "o mais veemente repúdio a todo e qualquer ato de violência que atente contra a lei, a democracia e os princípios da boa convivência", iniciou o presidente em exercício. "Hoje é um dia triste na história centenária desse clube que é a razão de muitos torcedores. Pedirei punição severa aos responsáveis pelo ato vil que manchou a história do Corinthians na tarde de hoje". (Leia a nota completa abaixo).

Leonardo Pantaleão, ex-diretor jurídico do Corinthians, afirmou que não é real o retorno de Augusto Melo à presidência do Corinthians. "Não há qualquer viabilidade técnica e jurídica desta manifestação que foi trazida hoje. O estatuto não ampara este tipo de coisa. A pretensão do presidente Augusto Melo de retornar ao cargo é legítima desde que o faça nas medidas juridicamente corretas, ou seja, ou ele volta pelo resultado da assembleia que está marcada para o dia 9 de agosto ou ele retorna através de uma liminar."

Segundo Pantaleão, Stábile continua como presidente. "Esse documento que foi apresentado hoje não tem nenhum qualquer valor, e o presidente Osmar Stábile continua em exercício na função sem qualquer perspectiva deste movimento de hoje ter gerado qualquer reflexo jurídico interno no Corinthians."

Romeu Tuma Júnior ainda não foi notificado da decisão do Conselho de Ética que o suspendeu liminarmente do exercício de suas funções como presidente do Conselho Deliberativo.

Tuma Júnior também esteve no Parque São Jorge e não vê condições do retorno de Augusto Melo. Ele também promete lavrar um B.O. contra Augusto Melo. "É absolutamente ilegal. Não tem nenhum amparo estatutário. A gente lamenta profundamente um ato desta natureza, que marca tristemente a história centenária do Corinthians, que infelizmente sempre lutou pela democracia, sempre repudiou qualquer ato que fosse ilegal. Eu acho que não tem nenhuma validade jurídica. Todos os atos do Conselho foram validados pela Justiça. O presidente Osmar permanece à frente do clube. Agora nós estamos indo na delegacia registrar essa invasão, este constrangimento ilegal e o cárcere privado a quem foi submetido o presidente do clube."

Armando Mendonça, atual primeiro vice-presidente do Corinthians, acusou Augusto Melo de provocar uma "baderna". "Infelizmente, ele tenta um golpe contra a instituição. O Osmar é o presidente em exercício, nada se alterou", explicou. "É muito triste ver uma pessoa que exerceu esse cargo estar afastado provisoriamente e se comportar desta forma. O Corinthians não merece. As normas devem ser respeitadas."