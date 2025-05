Operário-PR x Athletico-PR: veja informações e onde assistir ao jogo da Série B

O Athletico-PR terá pela frente o Operário-PR, neste domingo, pela décima rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto paranaense será às 16h (de Brasília), em Ponta Grossa.

ONDE ASSISTIR: o duelo terá transmissão do Disney+.

Os donos da casa viram sua série de vitórias ser encerrada na rodada passada. Agora, o Operário-PR tenta a recuperação para voltar a se aproximar do grupo de acesso.

O Athletico-PR vive situação oposta. Os visitantes acabaram com a sequência negativa na Série B no último jogo. O objetivo da equipe também é ficar perto do G-4.

A resenha não pode paraaaaaaar! O #BrasileirãoSuperbet é feito pra vocês e com vocês. E que prazer chegar à marca de uma DEZENA de rodadas! Tá passando rápido, tropa. Mas a boa é saber que ainda tem muita bola pra rolar. Hoje, o clima já começa daquele jeito! ??? pic.twitter.com/Nzf9L7l0lb ? Brasileirão Superbet - Série B (@BrasileiraoB) May 29, 2025

CRB x REMO

Em outra partida, o vice-líder Remo viaja para encarar o CRB. O duelo será às 18h, em Maceió. Os visitantes buscam se manter entre os líderes, mas terão pela frente um adversário em bom momento na temporada.

ONDE ASSISTIR: o duelo terá transmissão do Disney+.



VOLTA REDONDA x AMÉRICA-MG

Por fim, o Volta Redonda tenta se afastar da zona de rebaixamento contra o América-MG, às 20h30, no Raulino de Oliveira.

ONDE ASSISTIR: o duelo terá transmissão do Disney+.