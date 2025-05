Onde vai passar PSG x Inter? Como assistir ao vivo com imagens

PSG e Inter de Milão medem forças hoje (31), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, para ver quem fica com o título da Liga dos Campeões da Europa.

Onde assistir? A final será transmitida pelo SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Paris Saint-Germain quer fazer história e levantar a taça da Champions pela primeira vez. A equipe já esteve perto em 2019/20, mas parou na decisão contra o Bayern, em derrota por 1 a 0.

A Inter de Milão busca reviver os tempos de glória na principal competição europeia. Campeões pela última vez em 2009/10, os italianos voltaram à final em 2022/23, mas foram derrotados pelo Manchester City.

Para garantir vaga na decisão, o PSG passou com autoridade pelo Arsenal, vencendo no agregado por 3 a 1. Já a Inter superou o Barcelona em um dos duelos mais emocionantes da temporada, com placar final de 7 a 6.

PSG x Inter -- Liga dos Campeões