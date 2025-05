Onde vai passar Bahia x São Paulo? Como assistir ao vivo com imagens

Bahia e São Paulo entram em campo hoje (31), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).

O Bahia vem de derrota no Brasileiro e tenta se recuperar para se aproximar do G6. A equipe de Rogério Ceni foi superada pelo Grêmio por 1 a 0 fora de casa.

Já o São Paulo também busca reação após um tropeço inesperado. O time comandado por Luis Zubeldía recebeu o Mirassol no Morumbis e acabou derrotado por 2 a 0, em atuação abaixo do esperado diante de sua torcida.

Pela Libertadores, as equipes tiveram rumos distintos no meio de semana. O Tricolor Paulista venceu o Talleres por 2 a 1 e confirmou a liderança do Grupo D. Já o Bahia perdeu para o Internacional pelo mesmo placar e acabou eliminado da competição continental.

Bahia x São Paulo -- Campeonato Brasileiro