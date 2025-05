Neymar, Mbappé e Thiago Silva parabenizam PSG pelo título da Champions

Neymar, Mbappé e Thiago Silva usaram as redes sociais para parabenizar o Paris Saint-Germain pelo título europeu, após a espetacular vitória deste sábado com a goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão, em Munique, na Alemanha.

"O grande dia finalmente chegou: vitória de um clube inteiro em grande estilo. Parabéns, PSG!", escreveu Mbappé, através de seu Instagram. O atacante francês, atualmente no Real Madrid, atuou no time francês no qual foi vice-campeão da Liga dos Campeões em 2020.

Neymar, que esteve na campanha do vice-campeonato, ao lado de Mbappé, compartilhou um vídeo do PSG festejando a conquista deste sábado. "Parabéns", escreveu o jogador, que está no Santos, no Instagram.

Neymar, jogador do Santos, parabenizou o PSG pela taça da Champions League. Imagem: Reprodução.

Outro que comemorou o título à distância foi o zagueiro Thiago Silva, do Fluminense. "Que performance, parabéns ao PSG", escreveu o jogador, que atuou pela equipe de Paris de 2012 a 2020, quando chegou a ser o capitão do time.