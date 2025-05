'Estádio branquinho': Brasil teve jogos debaixo de neve nos anos 1970

Cidades gaúchas e catarinenses tiveram o primeiro registro de neve do ano na madrugada de anteontem. Apesar de ser um acontecimento raro, essa não foi a primeira vez que nevou no Sul do Brasil em pleno outono: nos anos 1970, pelo menos oito jogos de futebol enfrentaram fortes nevascas, sendo que seis deles aconteceram no mesmo dia.

Grêmio participou de um dos jogos com neve

Em 30 de maio de 1979, o Grêmio, então comandado por Orlando Fantoni, foi até a cidade de Bento Gonçalves (RS). A partida contra o Clube Esportivo, do técnico Valdir Espinosa, era válida pelo Campeonato Gaúcho daquele ano.

O jogo aconteceu no Estádio da Montanha. Segundo a MetSul Meteorologia, a previsão já indicava que o jogo aconteceria sob condições atípicas. "A massa de ar polar era intensa e a carta sinótica [mapa ou gráfico que ilustra as condições meteorológicas ou atmosféricas de uma área em um determinado momento] publicada no jornal [Folha da Tarde] mostrava o clássico cenário para neve com uma alta pressão continental e um sistema de baixa pressão na costa", relembra a MetSul em seu portal.

No dia seguinte, o jornal Zero Hora destacou as condições do jogo, com termômetros marcando 0ºC. Segundo relato dos jornalistas que acompanharam a partida, os 45 minutos iniciais terminaram com muita neve, e alguns jogadores tinham a cabeça coberta pelos flocos.

Ao longo da partida, a neve apertou. Com baixa visibilidade, o árbitro Carlos Martins considerou suspender o jogo, mas seguiu adiante. Mesmo com a temperatura chegando aos -2ºC, quase quatro mil torcedores acompanharam a disputa.

Até hoje, o episódio é relembrado especialmente pelas torcidas envolvidas como uma partida memorável, mesmo com o placar final de 0 x 0. Quase 50 anos depois, o Grêmio e o Clube Esportivo relembram o jogo em suas redes sociais.

Outros jogos no Sul também tiveram neve

Segundo o livro "Pé-frio, futebol e neve no Brasil", escrito por Henrique Porto e lançado em 2020, ao menos oito partidas foram disputadas com neve na região. Também em 30 de maio de 1979, os times gaúchos Caxias e Grêmio Bagé se enfrentaram no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Luiz Felipe Scolari, então zagueiro do Caxias, viu sua equipe vencer o jogo por 1 x 0 em um estádio "branquinho de neve".

No mesmo dia, outros quatro jogos aconteceram sob condições extremas e registraram nevascas. De acordo com o livro, as partidas foram as seguintes: Chapecoense (SC) 3 x 2 Criciúma (SC); Caçadorense (SC) 3x1 Palmeiras (SC); Internacional (SC) 1 x1 Avaí (SC); e Gaúcho (RS) 0 x 0 Farroupilha (RS).

Em 1978, times gaúchos já haviam se enfrentado com neve caindo. Caxias e Cruzeiro empataram em 2 x 2 no mês de agosto, quando o país já estava no inverno e as temperaturas na região costumam ser ainda mais baixas.

A primeira partida de futebol debaixo de neve no Brasil aconteceu em 1975. Em julho daquele ano, Juventude e Internacional de Santa Maria, ambos do Rio Grande do Sul, jogaram em Caxias do Sul. A neve no gramado fazia com que os jogadores escorregassem, mas o jogo foi finalizado normalmente e o Juventude venceu por 2 x 0.