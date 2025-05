Mirassol x Sport: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Brasileiro

O Mirassol faz boa campanha no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe paulista volta a entrar em campo na competição, contra o Sport, às 11h (de Brasília), no estádio José Maria Campos Maia, no interior paulista.

Onde assistir: o jogo terá transmissão do Premiere.

Dia de treino na Ilha do Retiro. Última movimentação no Recife antes de enfrentar o Mirassol. Domingo tem Sport! pic.twitter.com/cVWhBh3VRU ? Sport Club do Recife (@sportrecife) May 30, 2025

Posições na tabela

Mirassol - 14 pontos em 10 jogos - 9º lugar



Sport - 3 pontos em 10 jogos - 20º lugar

Prováveis escalações

Mirassol: Walter, Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Yago Felipe e Danielzinho; Negueba, Gabriel e Edson Carioca



Técnico: Rafael Guanaes

Sport: Caíque França, Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico; Hereda, Atencio, Zé Lucas, Lucas Lima e Igor Cariús; Barleta e Pablo



Técnico: Antonio Oliveira

Arbitragem

Lucas Casagrande-PR será o árbitro do confronto, com Anne Kesy Gomes de Sa e Rafael Trombeta como assistentes. Emerson de Almeida Ferreira comandará o VAR.