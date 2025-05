Miguel Hidalgo é ouro e conquista 1º título do Brasil no Mundial de Triatlo

Do UOL, em São Paulo

Miguel Hidalgo conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil no Mundial de Triatlo ao vencer a etapa de Alghero, na Itália, neste sábado.

O que aconteceu

Hidalgo foi campeão na prova com tempo de 1h44min05. Ele terminou com 28 segundos de vantagem para o segundo colocado, o australiano Matthew Hauser, líder do ranking mundial.

O brasileiro foi o único representante do Brasil na etapa italiana. Hidalgo ficou em primeiro após ter sido o 3º e o 10º nas suas duas últimas provas no Mundial deste ano.

Ele virou o segundo melhor triatleta do mundo com o resultado. O brasileiro ultrapassou o português Vasco Vilaca e agora fica atrás apenas do australiano Hauser.

Hidalgo é o principal nome do país na modalidade. O atleta de 25 anos, campeão panamericano, disputou os seus primeiros Jogos Olímpicos no ano passado, tendo terminado no top 10 na estreia.