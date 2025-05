Miguel Hidalgo brilha na Itália e conquista primeiro ouro do Brasil na Série Mundial de Triatlo

O brasileiro Miguel Hidalgo, de 25 anos, conquistou, neste sábado, a medalha de ouro na etapa de Alghero, na Itália, na Série Mundial de Triatlo 2025. É o primeiro título do Brasil na história da competição.

Único brasileiro na prova, Miguel Hidalgo teve o tempo de 1h44min05, 28 segundos à frente do australiano Matthew Hauser, segundo colocado, vencedor da etapa em Yokohama, no Japão, há duas semanas. O francês Léo Bergère, bronze nos Jogos Olímpicos Paris-2024, foi o terceiro com 1h45min09.

O feito de Hidalgo foi o melhor resultado do Brasil em uma etapa da Série Mundial de Triatlo. Anteriormente, a melhor posição obtida foi a medalha de prata de Manoel Messias na etapa de Montreal, no Canadá, em 2023, atrás de Matthew Hauser.

Hidalgo subiu para a segunda posição no ranking da Série Mundial de Triatlo 2025, atrás de Hauser. A competição prossegue para Hamburgo, na Alemanha, onde será disputada a quarta etapa entre 11 e 12 de julho.