Maycee Barber faz campanha por cinturão em caso de vitória na luta principal do UFC Vegas 107

Neste sábado (31), o Ultimate retorna ao 'Apex' para promover a edição Vegas 107. E a atração principal do evento fica por conta do embate de duas lutadoras que figuram no top 5 dos pesos-moscas (57 kg). Ciente da magnitude do confronto, uma das protagonistas do show está de olho em um objetivo maior: o cinturão. Prestes a duelar contra Erin Blanchfield, Maycee Barber quer conquistar o almejado 'title shot' com um desempenho impactante.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, 'The Future', como a americana é conhecida, esbanjou confiança para o duelo contra Blanchfield e prometeu vencer a adversária em sua própria especialidade: a luta agarrada. Com mais o triunfo, que seria o sétimo consecutivo no Ultimate, Barber considera que terá feito o suficiente para ser contemplada como a próxima rival da campeã da categoria, Valentina Shevchenko.

"Quando eu finalizar a Erin, vou estar pronta para o próximo passo, que é o cinturão. Acho que toda garota que estivesse na minha posição ou no top 5, sempre pediria o cinturão. Com essa finalização e essa vitória, vou ter uma sequência de sete vitórias. Acredito que sou a próxima da fila (pelo título). Acho que tudo vai depender de como eu performar no sábado a noite. Meu foco é ir lá e finalizar a Erin Blanchfield. E acho que o resto (title shot) vai se abrir naturalmente", projetou Maycee.

Troca de farpas

Antes de liderarem o evento deste sábado, as pesos-moscas trocaram farpas durante a semana da luta. Às vésperas do duelo, Blanchfield recordou o histórico de desistências de lutas em cima da hora por parte de sua oponente para colocar em xeque a realização do 'main event' do UFC Vegas 107. Atenta ao posicionamento da grappler, Barber não deixou barato e indicou que a fala de Erin é fruto de uma insegurança por ser, em seu entendimento, uma atleta unidimensional. Para apimentar ainda mais o clima, as duas promoveram uma encarada tensa um dia antes do combate, durante a pesagem oficial (veja abaixo ou clique aqui).

