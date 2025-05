Luis Enrique prevê mais conquistas para o Paris Saint-Germain: 'Queremos ganhar tudo'

A alegria estampada no rosto do técnico Luis Enrique foi contagiante após a goleada imposta pelo Paris Saint-Germain, por 5 a 0, sobre a Inter de Milão, neste sábado, em Munique, na Alemanha, na final da Liga dos Campeões. Primeiro a abraçar a taça, o espanhol não conteve o otimismo com a conquista inédita do time francês.

"Vamos em busca de todos os títulos. Queremos ganhar tudo. A Copa do Mundo de Clubes, mais uma Liga dos Campeões", disse Luis Enrique, após a goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão. "Mas antes vamos comemorar muito. Vamos fazer as pessoas felizes", disse o treinador, referindo-se aos torcedores do PSG."

Luis Enrique se igualou a treinador lendários como Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Joe Mourinho e Jupp Heynckes, que também ganharam o principal título europeu por duas equipes diferentes, afinal foi com ele que o Barcelona foi campeão na edição de 2014/2015.

"Jogamos bem contra uma ótima Inter de Milão. Pressionamos o tempo todo, criamos chances desde o começo e ficamos com aposse de bola.É a primeira vez que somos campeões. Era o nosso objetivo desde a temporada passada. Conseguimos completar nossa missão", disse o treinador, bastante emocionado.

Para aumentar ainda mais a emoção de Luis Enrique, a torcida do PSG abriu um bandeirão com a foto do treinador e filha, Xana, morta, em 2019, vítima de câncer nos ossos. "Tenho certeza de que ela está festejando, onde ela estiver, porque era muito alegre e gostava de festas."