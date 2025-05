Luis Enrique superou morte da filha de 9 anos. Agora, fez história no PSG

Campeão da Champions League ao comandar o PSG na vitória histórica sobre a Inter de Milão, o técnico Luis Enrique teve de lidar com uma tragédia familiar em 2019 que culminou em sua saída da seleção da Espanha.

Tragédia com filha pequena

O técnico perdeu a filha, Xana, que tinha apenas nove anos de idade. A menina viveu cinco intensos meses de luta contra um tumor maligno nos ossos e morreu em 2019.

No ano passado, o técnico fez um emocionante depoimento sobre a trágica perda em uma minissérie da Movistar+. Em uma das falas, explicou porque, mesmo sem tê-la mais por perto, considera-se sortudo.

Posso me considerar sortudo ou infeliz. Considero-me sortudo. Muito sortudo. A minha filha Xana veio morar conosco durante nove anos maravilhosos. Temos mil lembranças dela, vídeos e coisas incríveis Luis Enrique, em minissérie da Movistar+

Luis Enrique era treinador da Espanha quando descobriu a doença da filha. Ele deixou o cargo em junho de 2019 para acompanhar o tratamento e comunicou o seu falecimento em 29 de agosto do mesmo ano. Em novembro, cinco meses após a sua saída, ele retornou ao comando da Fúria.

A minha mãe não podia ter fotos da Xana, até que um dia cheguei em casa e lhe perguntei o porquê. Ela disse que não podia, e eu lhe disse que tinha de ter, porque está viva. Pode não estar no plano físico, mas está no espiritual porque todos os dias falamos dela, rimos e recordamos. Penso que a Xana ainda nos consegue ver. Como quero que ela pense que vivemos isso?

Momento marcante

Acompanhado da filha, Xana, o técnico Luis Enrique finca a bandeira do Barcelona no gramado Imagem: Shaun Botterill/Getty Images

Luis Enrique venceu a sua primeira Champions na temporada 2014/15, pelo Barcelona, após vitória de 3 a 1 sobre a Juventus. Rakitic, Suárez e o brasileiro Neymar, já nos acréscimos, marcaram os gols que deram ao clube catalão a quinta Liga dos Campeões de sua história.

Nas comemorações, Luis Enrique teve a companhia especial de Xana. Com ela leve e solta brincando e correndo a sua frente, o técnico fincou a bandeira do Barça no meio do campo em um gesto que se tornou histórico.