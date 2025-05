Luciano vê falta de atenção do São Paulo e cobra elenco após derrota para o Bahia

O São Paulo perdeu por 2 a 1 para o Bahia, neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do único gol dos paulistas, Luciano reclamou da falta de atenção dos visitantes na Arena Fonte Nova, em Salvador.

"Falta atenção. Fomos para o intervalo empatados. Falamos muito no intervalo. Foi falta de atenção. temos que nos cobrar bastante. Não pode acontecer uma derrota como essa. Falta de atenção nossa", disse ao Premiere.

Com o resultado, o Tricolor Paulista amargou a segunda derrota seguida no Brasileirão e estacionou na 13ª colocação, com 12 pontos, três a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

Por conta da data Fifa, o São Paulo só volta a campo no dia 12 de junho, quando recebe o Vasco, pela 12ª rodada da Série A. A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 21h30 (de Brasília).