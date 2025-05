Luciano detona São Paulo em derrota: 'Total desatenção. Não pode acontecer'

O atacante Luciano detonou a atuação do time do São Paulo na derrota por 2 a 1 para o Bahia na noite de hoje, na Arena Fonte Nova.

Para ser bem claro, falta de atenção, falta de atenção total. Fomos para o intervalo empatado, a gente fala muito no vestiário e essa derrota foi falta de atenção nossa. Nós jogadores temos que nos cobrar bastante porque não pode acontecer uma derrota como essa. Total desatenção nossa

Luciano

O São Paulo teve poucas chances de gol no jogo. Luciano formou o ataque são-paulino com Ryan Francisco e teve Enzo Díaz e Lucas Ferreira pelas pontas.

Depois de um primeiro tempo com boas defesas de Rafael, o Bahia abriu 2 a 0 na segunda etapa com Willian José. Luciano marcou o gol do Tricolor paulista cobrando pênalti já aos 40 do segundo tempo.

O São Paulo permanece com 12 pontos, apenas três à frente do Vitória, que abre a zona do rebaixamento e ainda joga na rodada.