Luciano cobra desatenção do São Paulo após derrota para o Bahia: 'Não pode acontecer'

O atacante Luciano não escondeu a frustração após a derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Bahia, neste sábado, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista após o apito final, o camisa 10 foi direto ao apontar o que considera o principal motivo do tropeço da equipe em Salvador.

"Para ser bem claro: desatenção total! Fomos para o vestiário empatado, falamos muito lá, e foi falta de atenção nossa. Total desatenção nossa! Não pode acontecer uma derrota como essa", afirmou o jogador, visivelmente irritado com o desempenho coletivo na etapa final.

O São Paulo até conseguiu equilibrar as ações no primeiro tempo, apostando em jovens da base e com postura cautelosa diante de um Bahia mais intenso. A equipe voltou do intervalo com o placar zerado, mas sofreu dois gols de Willian José, ex-jogador do próprio clube paulista, e só conseguiu descontar no fim com um pênalti convertido pelo próprio Luciano.

O gol marcado pelo atacante não foi suficiente para evitar a derrota, mas serviu para consolidar mais um feito individual. Com 94 gols, Luciano é o terceiro maior artilheiro do São Paulo no século XXI, atrás apenas de dois ídolos: Luís Fabiano, com 212, e Rogério Ceni, com 112.

Apesar da marca, o momento coletivo é de alerta. A equipe permanece com 12 pontos, sem conseguir embalar na temporada sob o comando de Luis Zubeldía. O técnico, que não esteve à beira do campo neste sábado por suspensão, está pressionado no cargo.

O São Paulo volta a campo no dia 12 de junho, às 21h30, no estádio do MorumBis, diante do Vasco, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.