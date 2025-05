Los Angeles FC x América-MÉX: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Eliminatória do Mundial

Los Angeles FC e América do México se enfrentam neste sábado, pela última vaga no Mundial de Clubes. O duelo no BMO Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, está marcado para as 23h30 (de Brasília).

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Sportv e pelo DAZN

A equipe que garantir a participação no Mundial irá entrar no grupo D, no lugar do Léon do México, que não poderá disputar o torneio por ter o mesmo dono do Pachuca, que também irá jogar a competição.

O regulamento da Fifa proíbe que dois clubes com um mesmo dono participem do mesmo campeonato.

O grupo D é formado por: Flamengo, Chelsea e Esperánce-TUN.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



LAFC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Eddie Segura, Aaron Long e Artem Smolyakov; Igor Jesus, Marco Delgado e Frankie Amaya; Nathan Ordaz, Jeremy Ebobisse e Denis Bouanga



Técnico: Steven Cherundolo

América-MÉX: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres e Cristian Borja; Erick Sánchez, Jonathan dos Santos e Álvaro Fidalgo; Alejandro Zendejas, Víctor Dávila e Henry Martín.



Técnico: André Jardine

ARBITRAGEM



Não divulgado.