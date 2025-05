Liverpool anuncia Frimpong como substituto de Alexander-Arnold

O Liverpool anunciou a contratação de Jeremie Frimpong, após chegar a um acordo com Bayer Leverkusen por sua transação. Conforme o jornalista Fabrizio Romano, a transferência custou € 35 milhões.

"Foi muito fácil. O Liverpool veio e disse ter interesse e, para mim, foi uma escolha óbvia. Torcedores do Liverpool, vou dar tudo de mim e espero que possamos vencer e comemorar juntos. Estou muito animado por estar aqui. Obrigado por me aceitarem e eu não vou decepcioná-los e vou lhes dar a energia que vocês querem", declarou o defensor.

O holandês chega para assumir a vaga de lateral direito da equipe inglesa deixada por Alexander-Arnold, anunciado pelo Real Madrid, nesta sexta-feira.

Pelo Bayer Leverkusen, Frimpong foi uma peça importante nas campanhas dos títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha na última temporada. Durante sua passagem no clube alemão, fez 190 partidas, marcou 30 gols e deu 44 assistências.

Em sua carreira, o lateral teve sua formação no rival Manchester City e, antes de se transferir ao Leverkusen em 2020, vestiu as cores do Celtic, da Escócia, na temporada 19/20.