Lesão de Yuri Alberto abre chance para Romero tentar retomar artilharia da Arena

O Corinthians perdeu um de seus jogadores mais importantes por lesão. O atacante Yuri Alberto fraturou uma vértebra da coluna no empate sem gols contra o Atlético-MG, no último fim de semana. O camisa 9, portanto, deve voltar aos gramados apenas após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

Quem pode 'aproveitar' a ausência de Yuri Alberto é Romero. O paraguaio perdeu o posto de maior artilheiro da Neo Química Arena recentemente, justamente para o centroavante, e agora tem tal brecha para tentar retomar a artilharia do estádio.

Romero pode começar a busca pela retomada do posto já neste domingo. O Corinthians encara o Vitória a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O paraguaio era o maior artilheiro da história do estádio até o fim do mês de abril, com 43 gols marcados. No entanto, na vitória de 4 a 2 sobre o Internacional pela Série A, no dia 3 de maio, Yuri Alberto anotou um hat-trick e também chegou a marca de 43 gols na Arena.

De lá para cá, o Corinthians disputou outros três jogos na Neo Química Arena. Yuri Alberto foi titular nos três, enquanto Romero saiu jogando em apenas um. O camisa 9, portanto, aproveitou os minutos em campo para se converter no maior goleador do estádio alvinegro.

Yuri Alberto foi às redes contra Santos (Brasileirão) e Novorizontino (Copa do Brasil), alcançando a marca de 45 gols na casa corintiana. Neste momento, ele tem uma vantagem de dois gols sobre Romero. Contudo, precisará ficar afastado dos gramados por tempo indeterminado.

Em função disso, Romero pode, ao menos, tentar igualar os números de Yuri Alberto na Arena. O que pesa contra o paraguaio é que o Timão só tem mais um jogo em casa, justamente contra o Vitória, até a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O futebol brasileiro será paralisado entre junho e julho por conta da competição.

O paraguaio, portanto, mira a titularidade neste domingo para tentar, ao menos, se aproximar de Yuri Alberto na artilharia da Neo Química Arena.

Na atual temporada, Romero soma cinco gols e três assistências em 35 jogos. Já Yuri Alberto, no mesmo número de partidas, foi às redes 13 vezes e deu um passe para gol.

