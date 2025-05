João Fonseca x Jack Draper em Roland Garros: que horas começa e onde assistir

João Fonseca volta a jogar neste sábado (31) contra o britânico Jack Draper, pela terceira rodada de Roland Garros. O jogo será o terceiro disputado na quadra Suzanne-Lenglen e não deve começar antes das 8h20 (de Brasília).

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Ao avançar para a terceira rodada do Grand Slam sem perder sets, João Fonseca superou um recorde de Nadal. O brasileiro atingiu tal feito três meses mais novo que o espanhol, aos 18 anos e 277 dias, enquanto o espanhol estava prestes a completar 19 quando emendou duas vitórias em sets diretos em 2005 — na época, o atleta que veio a se tornar o maior campeão de Roland Garros tinha 18 anos e 354 dias.

O brasileiro vem e um jogo duríssimo contra o francês Pierre-Hugues Herbert, número 147 do mundo. Apesar da vitória em sets diretos, a partida teve quase três horas de duração.

Fonseca e Draper já se enfrentaram este ano no Masters 1.000 de Indian Wells, quando o britânico, número 5 do mundo e que vive a melhor fase da carreira, venceu por 2 sets a 0, com direito a um pneu.

João Fonseca x Jack Draper -- 3ª Rodada de Roland Garros