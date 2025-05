João Fonseca perde para Jack Draper e é eliminado em Roland Garros

Na manhã deste sábado, pela terceira rodada de Roland Garros, João Fonseca duelou com o britânico Jack Draper, atual número 5 do ranking, na quadra Suzanne-Lenglen, e perdeu por 3 sets a 0, com parciais de 2/6, 4/6 e 2/6.

Com o resultado negativo, o jovem brasileiro de apenas 18 anos, que eliminou o polonês Hubert Hurkacz e o francês Pierre-Hugues Herbert, se despediu de seu primeiro Roland Garros da carreira. Por outro lado, Draper encara o vencedor do duelo entre Alexander Bublik e Henrique Rocha nas oitavas de final.

O jogo

O primeiro set começou equilibrado, com João saindo em vantagem no primeiro game. O brasileiro, porém, viu Jack Draper vencer três seguidos e sentiu o momento do jogo. Com erros cometidos e aces do adversário, Fonseca foi superado por 2/6.

No segundo set, João mostrou que voltou concentrado e abriu 2 a 1, com direito a aces. Draper, no entanto, seguiu em busca do marcador e conseguiu a virada para 6/3. Novamente o britânico aproveitou as falhas do brasileiro, que cometeu 12 erros não forçados ao longo do set, contra apenas seis de Draper.

No terceiro e último set, Draper venceu por 6/2, novamente explorando bolas curtas, altas, e aproveitando os erros e o desgaste físico do jovem brasileiro.