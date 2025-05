Internacional x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileiro

Dois times que estão retomando a empolgação depois de alguns tropeços. Essa é a realidade do duelo entre Internacional e Fluminense, que se enfrentam neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No meio de semana, o Colorado venceu o Bahia por 2 a 1 e se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores. Já o Tricolor fez 2 a 0 no Once Caldas e avançou na Copa Sul-Americana.

ONDE ASSISTIR: o duelo entre Internacional e Fluminense terá transmissão no SporTV (TV Fechada) e no Premiere (pay-per-view).

No Campeonato Brasileiro o Fluminense, que vem de um triunfo de 2 a 1 sobre o Vasco, vive fase melhor, ocupando a quinta posição com 17 pontos. Já o Colorado, que poupou a maioria dos seus titulares no empate por 1 a 1 com o Sport em Pernambuco, soma 11 pontos e flerta perigosamente com a zona de rebaixamento.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, sabe o modelo a ser seguido para vencer. "Na rodada passada fizemos um primeiro tempo contra o Vasco, em termos de entrega em campo, que vai nos dar a vitória na maioria dos jogos se conseguirmos repetir", disse ele.

Em relação ao time da rodada passada, o meia Nonato retorna de suspensão. Assim Paulo Henrique Ganso deve ser preservado por conta do desgaste físico e do rodízio da temporada.

Pelo lado do Internacional, o técnico Roger Machado quer ver os jogadores dando o melhor em campo. "Nós sempre trabalhamos no sentido de dar o nosso melhor em campo. O jogo contra o Fluminense será importante para ganharmos em casa no Campeonato Brasileiro, onde é importante fazer a nossa parte", afirmou.

Para este jogo o único desfalque do Inter é o volante reserva Ronaldo, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Assim a base será o time que venceu o Bahia no meio de semana.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL X FLUMINENSE

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 1º de junho de 2025 (Domingo)



Horário: 20h30(de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Andrey Luiz de Freitas (PR)



VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

INTERNACIONAL: Anthony, Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Alexandro Bernabéi; Fernando, Bruno Henrique, Wesley e Alan Patrick; Gustavo Prado e Rafa Borré



Técnico: Roger Machado

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Thiago Silva, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli, Nonato e Jhon Arias; Kevin Serna e Everaldo



Técnico: Renato Gaúcho