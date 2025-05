Ex-presidente da Inter de Milão morre horas antes da final da Liga dos Campeões

Neste sábado, dia da grande final da Liga dos Campeões, a Inter de Milão comunicou nas redes sociais a morte de seu ex-presidente Ernesto Pellegrini, aos 84 anos.

"O ex-presidente Ernesto Pellegrini nos deixou. Durante onze anos, liderou a Inter com sabedoria, honra e determinação, deixando uma marca indelével na história do nosso clube. A Inter e todos os nerazzurri apresentam as suas condolências à família", escreveu o clube.

O clube irá enfrentar o PSG na final da Champions com faixas pretas no braço, em luto. O clube francês manifestou sua solidariedade nas redes sociais: "O Paris Saint-Germain presta homenagem à memória do ex-presidente Ernesto Pellegrini e envia suas condolências à família, aos amigos e à Inter de Milão".

Pellegrini comprou a Inter em em 1984. Sobre a sua gestão, o clube contratou nomes de destaque como Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthaus, Jurgen Klinsmann e Andreas Brehme.

Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l'Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club. FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari pic.twitter.com/pXMdNsOZ06 ? Inter ?? (@Inter) May 31, 2025

Dentre os títulos conquistados, destacam-se a taça da primeira divisão do Campeonato Italiano na temporada 1988/89, e a da Copa da Uefa de 1991, a qual ainda quebrou o longo jejum de 26 anos sem vencer um campeonato europeu. Até que em 1995, Ernesto Pellegrini deixou o cargo para Massimo Moratti assumir.