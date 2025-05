Futebol - Real Madrid é o time de futebol mais valioso pelo quarto ano consecutivo, segundo a Forbes

(Reuters) - O Real Madrid liderou a lista dos times de futebol mais valiosos do mundo pelo quarto ano consecutivo, com uma avaliação de US$ 6,6 bilhões, informou a revista de negócios Forbes.

O Real tornou-se o primeiro clube de futebol a arrecadar um bilhão de dólares em um único ano depois de registrar um recorde de US$ 1,13 bilhão em receita para a temporada 2023-24, acrescentou a revista em um relatório publicado na sexta-feira.

O clube espanhol, o segundo time esportivo da história a atingir a marca de 10 dígitos, depois do Dallas Cowboys, da Liga Nacional de Futebol Americano, é o primeiro time de futebol a registrar um bilhão de euros em receita em uma única temporada, segundo a Deloitte no início deste ano.

O Manchester United, da Inglaterra, está em segundo lugar na lista da Forbes, com uma avaliação de US$ 6,6 bilhões, depois de gerar uma receita de US$ 834 milhões na temporada 2023-24, apesar de uma campanha esquecível na Premier League, onde terminou em oitavo lugar.

O Barcelona, rival do Real na LaLiga, está em terceiro lugar, avaliado em US$ 5,65 bilhões, enquanto o Liverpool e o Manchester City estão em quarto e quinto lugares.

A Forbes nomeou seis times da Premier League entre as 10 equipes mais valiosas, com Arsenal, Tottenham Hotspur e Chelsea entrando na lista depois do Bayern de Munique e do Paris St Germain.

"Juntos, os 30 times de futebol mais valiosos valem mais de US$ 72 bilhões, ou uma média de US$ 2,4 bilhões, um aumento de 5% em relação ao recorde de US$ 2,26 bilhões de 2024", disse a Forbes.

