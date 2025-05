Futebol - Doue, do PSG, é titular, Martinez e Pavard, da Inter, voltam para a final da Liga dos Campeões

Por Fernando Kallas

MUNICH, ALEMANHA (Reuters) - O adolescente Desire Doue começa no ataque do Paris St Germain, que enfrenta a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões, na Allianz Arena, no sábado, com o zagueiro Benjamin Pavard e o capitão Lautaro Martinez começando no time italiano.

O técnico do PSG, Luis Enrique, depositou sua confiança no jovem Doue, de 19 anos, formando uma parceria com Ousmane Dembele e Khvicha Kvaratskhelia na linha de frente, deixando Bradley Barcola no banco de reservas, já que os campeões franceses pretendem garantir seu primeiro troféu da Liga dos Campeões.

Doue, que se juntou ao PSG vindo do Rennes em agosto do ano passado em um negócio que, segundo informações, valeu 50 milhões de euros (US$ 56,74 milhões), teve uma temporada de destaque. O jovem atacante marcou 13 gols e deu 15 assistências em todas as competições, ganhando sua primeira convocação para a equipe nacional francesa em março.

O técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi, por sua vez, foi reforçado pelo retorno de jogadores importantes. Tanto Pavard quanto Martinez estão de volta ao time titular depois de se recuperarem de lesões que os afastaram por várias semanas.

A inclusão deles é um grande impulso para a equipe italiana, que está buscando seu quarto título da Liga dos Campeões e o primeiro desde 2010.

Martinez, o capitão do clube, tem sido fundamental para a Inter nesta temporada, enquanto Pavard, contratado em 2023 do Bayern de Munique, trouxe estabilidade para a retaguarda da Inter.

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos (capitão), Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele.

Inter de Milão: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Lautaro Martinez (capitão), Marcus Thuram.

(US$ 1 = 0,8813 euros)

(Reportagem de Fernando Kallas, edição de Ed Osmond e Toby Davis)