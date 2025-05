Fonseca valoriza campanha em Roland Garros após derrota para Draper: 'Continuar trabalhando'

Apesar da eliminação na terceira rodada de Roland Garros, João Fonseca deixou Paris com palavras de confiança e serenidade. Aos 18 anos, o brasileiro alcançou sua melhor campanha em um Grand Slam e se despediu do saibro francês com uma derrota por 3 sets a 0 para Jack Draper, número 5 do mundo, mas também com a sensação de que está no caminho certo.

"Foi uma experiência incrível. Não saio com a cabeça baixa. Claro que queria mais, queria ganhar, mas é um processo", disse Fonseca em entrevista após a partida. "Tenho muito o que aprender e evoluir. O Draper está jogando um tênis muito sólido, e isso mostra o nível que preciso alcançar."

O jovem tenista reconheceu a superioridade do britânico, mas reforçou que o aprendizado tem sido constante desde o início da temporada. "Joguei contra ele em Indian Wells, perdi de novo agora, mas me senti mais competitivo. Fiz algumas coisas melhores, e outras que ainda preciso corrigir", avaliou. "Ele tem muita qualidade, foi muito eficiente, e eu cometi mais erros do que deveria. Mas faz parte."

Fonseca também celebrou a evolução física e mental que teve ao longo do torneio. "Saio mais forte, sem dúvida. Foram jogos duros, momentos de pressão. Estou conseguindo lidar melhor com isso. Acho que cresci mentalmente nesses dias em Paris", afirmou. "É continuar trabalhando. Meu time sabe onde a gente quer chegar."

Ao ser questionado sobre o impacto da campanha no ranking - ele pode alcançar sua melhor posição na ATP, dependendo dos resultados da rodada - Fonseca minimizou a preocupação. "Ranking é consequência. O foco é melhorar meu jogo. Se isso acontecer, o ranking vem naturalmente. Estou feliz com o que fiz aqui, e quero mais."

Ainda em fase de transição entre o juvenil e o profissional, o brasileiro mostrou maturidade ao falar sobre a pressão e as expectativas criadas após superar marcas históricas de precocidade. "Sei das comparações, do que as pessoas esperam, mas tento não pensar nisso. O importante é seguir firme, com o pé no chão, sabendo que o caminho é longo."

Por fim, o carioca agradeceu o apoio dos torcedores e destacou o ambiente de Roland Garros. "Jogar aqui é especial. A torcida, a quadra, tudo tem um peso. Foi uma honra viver isso. Agora é descansar um pouco e voltar ainda mais focado para os próximos desafios."

Após a derrota, João Fonseca pode ter como próximo desafio o ATP 500 de Halle, na Alemanha, que começará no dia 16 de junho.