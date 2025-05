Fonseca encara top 5 em roteiro parecido com de 1º título de Guga em Paris

João Fonseca chega à terceira rodada de Roland Garros tendo algumas semelhanças com a campanha heroica de Guga em 1997, ano em que o ídolo do tênis brasileiro se sagrou campeão em Paris pela primeira vez.

Repetindo o passado?

Ambos começaram o torneio, nos anos em questão, como jovens promessas e ocupando praticamente o mesmo lugar no ranking. Aos 18, João entrou na chave principal desta edição sendo o número 65º do mundo, enquanto Gustavo Kuerten era o 66º em 1997 e estava para completar 21.

Os dois venceram na estreia em sets corridos, embora Fonseca tenha encarado um cabeça de chave. Há 28 anos, Guga atropelou o tcheco Dosedel, então 73º, por 6/0, 7/5 e 6/1, enquanto o carioca despachou Hurkaza, nº 31 do mundo, por 7/6(4), 7/6(4) e 6/4.

Gustavo Kuerten com seu uniforme azul e amarelo em Roland Garros de 1997 Imagem: Mike Hewitt-8.jun.1997/Allsport

Na sequência, eles superaram um especialista em duplas na segunda rodada. O rival de Guga foi o sueco Jonas Bjorkman, que chegou a liderar o ranking de duplas durante meses. Já o de Fonseca foi o francês Pierre-Hugues Herbert, que foi o número 2 da lista. Tanto Bjorkman quanto Herbert venceram os quatro Grand Slams em duplas durante a carreira.

Os caminhos de Fonseca e Guga se cruzaram na terceira rodado com um 5º colocado do ranking. Em 1997, Guga derrotou o austríaco Thomas Muster, que ocupava tal posição e já havia sido o número 1 do mundo. Hoje, João tem pela frente o britânico Jack Draper, que abre o top 5 atual, por volta das 10h (de Brasília) na quadra Suzanne-Lenglen.

Além disso, ambos tiveram a participação de uma pessoa em comum nos bastidores: a assessora Diana Gabanyi. Ela "surgiu" junto de Guga no final do século passado e atualmente trabalha com João. A profissional foi procurada pelos pais do carioca para cuidar da carreira do atleta e é considerada a "escolha perfeita".

João Fonseca cai durante jogo contra Herbert, em Roland Garros Imagem: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Apesar das semelhanças, Fonseca ainda está distante do feito histórico de Guga. Caso avance, terá mais três partidas (oitavas, quartas e semi) até uma possível disputa de título. No entanto, ele é mais novo do que Kuerten era na época, disputa seu primeiro Grand Slam francês e já se sagrou campeão no circuito —o do ATP 250 de Buenos Aires. Em 1997, o ídolo do tênis ainda não havia levantado nenhuma taça até vencer seu primeiro dos três títulos de Roland Garros.