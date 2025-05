João Fonseca perde para inglês top 5 do mundo e dá adeus a Roland Garros

João Fonseca não foi páreo para Jack Draper, número 5 do mundo, neste sábado (31), na terceira rodada de Roland Garros, e acabou eliminado do torneio francês ao perder por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/4 e 6/2.

Atuando na quadra Suzanne Lenglen, a segunda maior do complexo, o brasileiro de 18 anos viu o inglês fazer uma grande atuação, errando pouco e confirmando seus serviços sem problema durante a maior parte do encontro. João acabou forçando demais e errando muito durante o confronto.

É a primeira vez que Draper alcança as oitavas de final em Roland Garros. Em suas duas participações anteriores (2023 e 2024), o jovem de 23 anos perdeu na primeira rodada. O próximo oponente para o britânico será o vencedor do jogo entre o cazaque Alexander Bublik (#62) e o português Henrique Rocha (#200).

Fonseca sobe no ranking

Com a campanha em Paris, Fonseca, atual #65 do mundo, alcançará o melhor ranking da carreira e ficará entre os 60 melhores. Sua posição na próxima lista ainda depende dos resultados de outros tenistas em Roland Garros. Por enquanto, o brasileiro aparece em 55º no live ranking, lista que conta os pontos em tempo real. A ATP, porém, só divulgará o próximo ranking após o fim do torneio francês.

Draper, por sua vez, também caminha para subir na lista. No live ranking, o britânico aparece em quarto lugar, ultrapassando o americano Taylor Fritz. No entanto, outros top 10 seguem vivos no torneio - como Lorenzo Musetti, Novak Djokovic, Holger Rune e Tommy Paul.

Em números

Ao fim do primeiro set, Fonseca acumulava 16 erros não forçados contra apenas sete de Draper. O britânico também disparou mais bolas vencedoras: 8 a 3.

Na segunda parcial, Fonseca venceu seis pontos nos games de serviço de Draper. Desses seis, quatro vieram apenas no último game, quando o brasileiro teve seus primeiros dois break points da partida.

Em 2025, Draper ainda não foi derrotado depois de perder um primeiro set. O britânico tem 19 vitórias e nenhum revés quando saiu na frente.

É a primeira vez desde 1963 que Roland Garros terá dois britânicos nas oitavas de final. Na fase seguinte, Draper terá a companhia de Cameron Norrie ou Jack Fearnley. Os dois se enfrentam na terceira rodada ainda neste sábado.

Solidez de Draper fez a diferença

Draper fez um começo de jogo mais sólido, usando seu forehand de canhoto com bolas altas, enquanto Fonseca, que tentava ser mais agressivo, errava mais. Com uma direita na rede e outra longa em seguida, o brasileiro perdeu seu serviço já no terceiro game. Com mais uma direita longa, o carioca cedeu mais um break point no sétimo game, e Draper aproveitou com um forehand indefensável. Pouco depois, com apenas meia hora de jogo, o primeiro set já estava encerrado: 6/2 para o britânico.

O brasileiro passou a confirmar o saque com menos problemas no segundo set, mas não conseguiu pressionar o serviço do rival. Draper, então, conquistou três break points no sétimo game - após ótimas curtinhas e um forehand indefensável. O brasileiro se salvou dos dois primeiros, mas errou uma direita e acabou quebrado novamente. Foi o 24º erro não forçado de João na partida.

Um set e uma quebra atrás, Fonseca soltou o braço no décimo game e, após dois winners, conquistou dois break points, mas Draper jogou bem e se salvou de ambos, inclusive com um ace de segundo saque. Mais tarde, quando João mandou outra direita na rede, o set foi definido em 6/4.

O terceiro set começou com três erros não forçados de Fonseca e uma quebra a favor de Draper, que converteu o terceiro break point do game ao contar com um erro de direita do brasileiro. Depois disso, o jogo foi ladeira abaixo para o britânico. João não encontrava soluções e foi quebrado mais uma vez no terceiro game. Draper não vacilou até fechar o confronto.