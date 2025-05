Fonseca faz melhor campanha em Grand Slam e confirma maior ranking da vida

João Fonseca foi eliminado por Jack Draper e não avançou às oitavas em Roland Garros, mas registrou sua melhor campanha em um Grand Slam e também assegurou sua posição mais alta no ranking mundial.

O que aconteceu

O carioca de 18 anos chegou à terceira fase de um Grand Slam pela primeira vez. Ele disputou um torneio de tal calibre pela segunda vez na carreira. Sua estreia foi em janeiro deste ano, quando furou o qualificatório e foi até a segunda fase da chave principal do Australian Open.

O brasileiro confirmou a sua melhor posição no ranking. João começou o torneio como 65º do mundo, está atualmente em 55º no Live Ranking da ATP e terminará Roland Garros acima da posição 59, a sua melhor até então. Apenas três adversários que estão atrás do brasileiro na lista ainda podem ultrapassá-lo no torneio, então Fonseca só pode cair para 58º.

João foi eliminado em Paris para Jack Draper, número 5 do mundo. O britânico fez uma partida impecável, conseguiu anular as armas do brasileiro e avançou às oitavas por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/4 e 6/2.