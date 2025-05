Fluminense vê fator casa se tornar determinante com Renato Gaúcho

O Fluminense venceu o Once Caldas-COL nesta quinta-feira por 2 a 0, em partida pela Sul-Americana, no Maracanã. Esta foi a quinta vitória seguida da equipe comandada por Renato Gaúcho jogando em casa.

Além da marca atingida, o Tricolor garantiu a vaga direta para as oitavas de final da competição continental.

Desde que Renato Gaúcho assumiu o Flu, o clube carioca melhorou drasticamente seu desempenho em partidas diante da sua torcida. O aproveitamento, que antes era de 54,2% jogando sob seu domínio na temporada, aumentou para 92,6% após a contratação do treinador.

Fluminense atuando como mandante sob o comando de Renato Gaúcho: ? 9 jogos

? 8 vitórias (!)

? 0 derrotas (!)

? 92.6% aproveitamento (!)

? 18 gols (!)

? 4 gols sofridos (!)

? 29 grandes chances (!)

? 8 grandes chances cedidas (!)

? 162 finalizações (18.0 /j!)

? 76... pic.twitter.com/P7R8yXZ4nx ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 30, 2025

Para atingir este número, o Fluminense venceu oito dos nove confrontos disputados em casa desde a chegada do treinador, além de um empate. O time continua invicto como mandante, com Renato à beira do campo.

A equipe acumula uma média de dois gols marcados por partida e, durante esses nove duelos, sofreu apenas quatro bolas na rede.

Na quinta colocação do Brasileirão, com 17 pontos, o Tricolor terá que se provar longe do Rio de Janeiro em seu próximo compromisso. A equipe enfrenta o Internacional no Beira-Rio, neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília).