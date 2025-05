Flamengo x Fortaleza: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro

Vice-líder do Brasileirão, o Flamengo fará neste domingo seu último jogo na competição antes da parada para o Mundial de Clubes. O Rubro-Negro receberá o Fortaleza no Maracanã, pela 11ª rodada, a partir das 18h30 (de Brasília).

Onde assistir

O duelo entre Flamengo e Fortaleza terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).

Classificados para as oitavas de final da Libertadores, Flamengo e Fortaleza estão em momentos distintos na temporada. O Rubro-Negro está a um ponto do líder Palmeiras, com 21 pontos, e vem de vitória sobre o Verdão no Allianz Parque. Um triunfo neste domingo, dependendo do resultado da partida entre o terceiro colocado Cruzeiro e o Palmeiras, pode colocar o Mengão na ponta da tabela.

Apesar do foco no Brasileirão, as atenções no Ninho do Urubu começam a se voltar para o Mundial de Clubes. A estreia do Mais Querido na competição nos Estados Unidos será no dia 16 de junho. Assim, o departamento médico do clube se apressa para recuperar os atletas lesionados, que não estarão disponíveis neste domingo. São eles o meia De La Cruz, o volante Erick Pulgar e o atacante Gonzalo Plata. Já o lateral Viña está liberado após se recuperar de cirurgia no joelho e pode ficar como opção no banco de reservas.

Do outro lado, o Leão do Pici vive má fase e está a um ponto da zona do rebaixamento. Com 10 pontos na tabela de classificação, o time cearense aparece na 16ª posição e vem de derrotas seguidas para Vasco e Cruzeiro, quando sofreu cinco gols e o ataque passou em branco. Na Libertadores, avançou no meio da semana, mas com derrota em casa para o Racing-ARG, por 1 a 0.

O retrospecto recente do confronto é equilibrado, com duas vitórias para cada lado e um empate nos últimos cinco jogos. Em 2024, o Fortaleza surpreendeu o Fla vencendo por 2 a 1, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-RJ X FORTALEZA-CE



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 1 de junho de 2025



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)



Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Gizeli Casaril (SC)



VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP-VAR-Fifa)

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo (Gerson) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Michael



Técnico: Filipe Luis

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Benjamin Kuscevic, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco, Pol Fernández, Emmanuel Martínez, Zé Welison, Marinho, Juan Martín Lucero, Breno Lopes



Técnico: Juan Vojvoda