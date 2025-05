Flamengo carrega péssimas lembranças do Fortaleza

Adversário deste domingo pelo Campeonato Brasileiro, o Fortaleza traz péssimas lembranças ao Flamengo. Os dois times duelam neste domingo, às 18h30(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na edição passada, os times duelaram duas vezes em jogos muito ruins para o Rubro-negro.

O primeiro confronto foi em 11 de julho no Maracanã, pelo primeiro turno. O Flamengo sofreu a primeira derrota no estádio para um time de fora do estado na competição. O Fortaleza ganhou de 2 a 1 e dominou grande parte do jogo, começando a colocar em xeque o trabalho do técnico Tite.

Naquela ocasião, Wesley fez um gol contra aos 11 minutos, mostrando que a vida flamenguista não seria tranquila. Pedro empatou de pênalti ainda na etapa inicial. Mas Lucero definiu o triunfo cearense na etapa final.

O segundo turno reservou para o Ceará o segundo confronto, em 26 de novembro. O empate sem gols, em um jogo de poucas emoções, definiu matematicamente o fim das chances de o Flamengo ganhar o Brasileirão. Na mesma data, o Botafogo venceu o Palmeiras por 3 a 1 em São Paulo, chegou aos 73 pontos e não poderia mais ser alcançado pelo Rubro-Negro. O Glorioso se sagraria campeão.

Flamengo x Fortaleza: posição na tabela

Na atual edição, o Flamengo aparece na segunda posição do Campeonato Brasileiro com 21 pontos, um a menos que o Palmeiras. O Fortaleza soma 10 pontos e agora luta contra o rebaixamento.