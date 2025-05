Final da Champions vai passar no SBT? Saiba como assistir ao jogo PSG x Inter

PSG e Inter de Milão medem forças hoje (31), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela final da Liga dos Campeões da Europa.

Onde assistir? O jogo mais importante da temporada europeia será transmitido pelo SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Paris Saint-Germain tenta acabar com a espera por um título europeu. Em sua única final anterior, na temporada 2019/20, o time parisiense perdeu por 1 a 0 para o Bayern de Munique.

Já a Inter de Milão quer o quarto troféu da Champions League. A última conquista foi há mais de uma década, em 2009/10, e a equipe também bateu na trave recentemente ao perder a final de 2022/23 para o Manchester City.

Nesta temporada, o PSG se impôs diante do Arsenal na semifinal e garantiu vaga na final com um 3 a 1 no agregado. A Inter protagonizou um confronto épico com o Barcelona e avançou após somar 7 a 6 no placar total.

PSG x Inter -- Liga dos Campeões