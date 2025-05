Final da Champions tem clima de caos com brigas e spray de pimenta no metrô

Torcedores de Inter de Milão e PSG se envolveram em diversas confusões antes da final da Liga dos Campeões. Brigas, pedras arremessadas e spray marcaram o cenário tenso no caminho até a Allianz Arena, em Munique.

O que aconteceu

Milhares de italianos e franceses "invadiram" a capital alemã para a decisão da Champions. A bola rola para o jogo único da final às 16h (de Brasília). A convivência começou pacífica, mas logo ficou tensa.

A polícia está escoltando os torcedores, mas ainda assim houve conflitos entre os rivais. Integrantes das torcidas adversárias, principalmente os chamados "ultras", trocaram provocações e entraram em conflitos entre si. O jornal alemão Bild relatou que agentes de segurança acompanham toda a movimentação e precisaram intervir nas confusões.

Brigas ocorreram no metrô a caminho do estádio da final, e pessoas ficaram feridas. Torcedores que estavam dentro dos vagões filmaram episódios de confrontos generalizados, com socos, empurrões e pontapés. Segundo o maior veículo de comunicação do país, diversos torcedores estavam machucados na estação Frottmaning, alguns ensanguentados, onde houve inclusive arremesso de pedras.

Uma confusão resultou no uso de spray de pimenta em uma estação. Agressões fizeram com que o freio de emergência do trem fosse acionado na parada Universitat, causando atrasos na operação.