Felipe Anderson e Vitor Roque treinam e reforçam Palmeiras contra o Cruzeiro

O Palmeiras encerrou neste sábado a preparação para o duelo contra o Cruzeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade aconteceu na Academia de Futebol e marcou o retorno de Felipe Anderson e Vitor Roque aos trabalhos com o elenco, reforçando a equipe para o confronto deste domingo, às 19h30, no Mineirão.

Recuperado de um edema na coxa direita que o tirou das últimas duas partidas, Felipe Anderson participou normalmente das atividades. Já Vitor Roque, preservado no meio de semana na vitória sobre o Sporting Cristal pela Libertadores, também treinou sem restrições e está à disposição da comissão técnica.

O treinamento teve início com uma ativação muscular no centro de excelência e, em seguida, os jogadores foram a campo para um trabalho tático orientado por Abel Ferreira e sua equipe. A atividade priorizou situações de saída de bola, marcação e movimentações ofensivas e defensivas. Ao fim, houve o tradicional recreativo.

Líder do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, o Palmeiras soma sete vitórias, um empate e duas derrotas. O time mantém o melhor desempenho como visitante: venceu os cinco jogos que disputou fora de casa, tem o ataque mais eficiente nessa condição (média de 1,60 gol por jogo) e a defesa menos vazada (0,60 gol sofrido, ao lado de Flamengo e Botafogo).

Para o duelo em Belo Horizonte, Abel não contará com os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo, suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. A tendência é que Micael e Bruno Fuchs formem a nova dupla defensiva. O restante da equipe deve manter a base que vem atuando nas últimas partidas.

A provável escalação para o duelo tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres (Raphael Veiga) e Vitor Roque.