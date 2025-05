Ex-Santos e São Paulo, filho de Sócrates é o novo executivo de futebol do Vitória

Gustavo Vieira de Oliveira, filho de Sócrates e ex-diretor de Santos e São Paulo, foi anunciado como novo executivo de futebol do Vitória neste sábado.

Assim, Gustavo Vieira assume o cargo que era ocupado por Manoel Tanajura Neto, que se tornou gerente de futebol do Vitória.

Filho de Sócrates (ídolo do Corinthians) e sobrinho de Raí (nome histórico do São Paulo), Gustavo Vieira é advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo (USP). Além disso, o executivo tem especialização em Gestão do Esporte pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O novo executivo do Vitória passou pelas categorias de base do São Paulo, mas não seguiu os passos da família e, assim, tornou-se diretor. Gustavo Vieira teve duas passagens pelo Tricolor Paulista, entre 2013 e 2016, e também trabalhou no Santos, durante o final de 2017 e o início de 2018.

Gustavo Vieira busca mudar o rumo do Vitória

O Vitória vive má fase na temporada. Eliminado na Copa do Brasil e na Sul-Americana, a equipe também não vai bem no Brasileirão. O time de Thiago Carpini está em 17º lugar, na zona de rebaixamento, com nove pontos, um a menos que o Fortaleza, primeiro time fora do Z4.

Gustavo Vieira será apresentado nesta segunda-feira, mas já irá acompanhar a próxima partida do Vitória. A equipe entra em campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Corinthians, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.