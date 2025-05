Ex-presidente da Inter de Milão morre horas antes da decisão da Liga dos Campeões

Morreu na madrugada deste sábado, o ex-mandatário da Inter de Milão Ernesto Pellegrini. Presidente do clube por 11 anos, o italiano teve a morte comunicada horas antes da final da Liga dos Campeões, na qual sua antiga equipe busca o quarto título da competição diante do PSG.

Em nota, a Inter se despediu do antigo presidente e prestou condolências aos familiares e amigos. "O presidente Ernesto Pellegrini nos deixou. Durante 11 anos, ele comandou a Inter com sabedoria, honra e determinação, deixando uma marca que jamais será esquecida na história do nosso clube. O FC Internazionale Milano e toda a torcida nerazzurra se solidarizam com sua família neste momento difícil", escreveu.

Ernesto se tornou o 17º presidente da Inter ao adquirir o clube do coração em 1984 e foi proprietário até 1995, quando deu lugar ao empresário italiano Massimo Moratti. Na era Pellegrini, a Inter faturou a Série A na temporada 1988/89, Supercopa Italiana em 1989 e duas Copa da Uefa em 1990/91 e 1993/94.

Para a final deste sábado, os jogadores da Inter devem entrar em campo com uma braçadeira preta em sinal de luto. O PSG, adversário dos italianos, também prestou condolências aos familiares e amigos do ex-mandatário.