Ex-companheiros, Neymar e Mbappé parabenizam PSG por título da Champions

Pela primeira vez na história, a tão sonhada Champions League é do Paris Saint-Germain. O time francês atropelou a Inter de Milão na tarde deste sábado, na Allianz Arena, em Munique, por 5 a 0, e conquistou o título inédito do torneio continental. Após a partida, Neymar e Mbappé, ex-atletas e companheiros de clube, parabenizaram a equipe comandada pelo técnico Luis Enrique.

Foto: Reprodução

"O grande dia finalmente chegou: vitória de um clube inteiro em grande estilo. Parabéns, PSG!", escreveu Mbappé, através de seu Instagram.

Mbappé dividiu o protagonismo no Paris Saint-Germain com Neymar entre 2017 e 2023. Apesar de alguns momentos de tensão fora de campo, a parceria entre ambos foi marcada por números expressivos, títulos nacionais e campanhas marcantes na Champions League, dentre elas a ida à final em 2020.

A final foi completamente dominada pelo PSG. O time comandado por Luis Enrique controlou as ações do primeiro ao último minuto e não deu chances para os italianos.

Desta maneira, o clube alcança sua grande obsessão desde que foi adquirido pela Qatar Sports Investments, em 2011, e enfim ergue a taça da Liga dos Campeões. E com direito à maior goleada da história das finais da competição.

A Inter, por sua vez, segue em jejum. A última vez que os italianos foram campeões da Europa foi na temporada 2009/10. Esta é a segunda derrota da equipe em uma decisão da Champions nos últimos três anos.

Ambos os times agora começam a se preparar para o Mundial de Clubes da Fifa. O PSG, que integra o mesmo grupo do Botafogo, estreia no torneio diante do Atlético de Madrid, no dia 15 de junho, às 16h (de Brasília). A partida será disputada no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles.