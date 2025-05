Ex-capitão do PSG, Raí fala sobre a possibilidade de Marquinhos levantar a Liga dos Campeões pelo clube

O brasileiro Marquinhos pode levantar a primeira Liga dos Campeões da história do Paris Saint-Germain neste sábado. A equipe francesa encara a Inter de Milão, às 16 horas (de Brasília), na Allianz Arena. Ex-capitão e ídolo do clube, Raí elogiou o zagueiro e falou sobre essa possibilidade.

"Primeiro de tudo, eu acho que ele merece. Pela história dele, pelo comportamento dele e pelo que ele constituiu fora também em outros clubes, desde que ele começou aqui no Brasil e nos outros clubes que ele jogou fora. Sempre um cara de caráter. E não é à toa que é o capitão do time. Então, mais do que vencer e ser histórico para ele, ele pode ser o cara que vai levantar a taça na primeira Liga dos Campeões do Paris Saint-Germain", disse Raí.

Revelado pelas categorias de base do Corinthians e com passagem pela Roma, Marquinhos chegou ao Paris Saint-Germain em julho de 2013. Desde então, o brasileiro se tornou capitão da equipe e o jogador com mais títulos na história do clube, incluindo dez taças do Campeonato Francês.

Ao todo, disputou 484 jogos com a camisa do PSG, marcou 41 gols e conquistou 33 títulos.

O único troféu que o zagueiro de 31 anos não levantou foi justamente a Liga dos Campeões. Diante da Inter de Milão, o Paris Saint-Germain busca seu primeiro título na competição.

"É merecido pelo que ele joga, pela história dele, pelo engajamento e pela liderança dele. Se a gente pegar o histórico dele, a dedicação dele e tudo que ele construiu também, junto com a torcida e o relacionamento com toda a cidade, eu tenho orgulho de ter sido substituído como capitão por um cara como esse. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, a torcida brasileira vai estar torcendo pelo Paris Saint-Germain também por causa do Marquinhos", acrescentou Raí.

Raí no Paris Saint-Germain

Assim como Marquinhos, Raí também foi capitão do PSG durante sua passagem pelo clube francês, entre 1993 e 1998, após deixar o São Paulo.

Durante seu período na França, o meia brasileiro disputou 204 jogos, marcou 72 gols e se tornou ídolo da equipe. Ainda levantou um título do Campeonato Francês (1993/94), duas Copas da França (1994/95 e 1997/98), duas Copas da Liga Francesa (1994/95 e 1997/98), uma Supercopa da França (1995) e uma Recopa Europeia (1995).