Base, estreia e despedida: Estêvão fecha capítulo contra 'novo' Cruzeiro

Estêvão fará seu último jogo em solo brasileiro com a camisa do Palmeiras contra um time que, mesmo indiretamente, marcou sua curta e promissora carreira: o Cruzeiro.

Base, estreia e despedida

O jovem passou pela base da equipe mineira antes de acertar, ainda aos 14 anos, com o Palmeiras. A mudança envolveu "promessas não cumpridas" e acusações de possível aliciamento por parte dos paulistas.

Estêvão se destacou entre os juniores do Alviverde e estreou nos profissionais no final de 2023, justamente contra o Cruzeiro. A partida em questão, a última do Campeonato Brasileiro daquela temporada, acabou em 1 a 1 e coroou mais um título de Abel Ferreira e companhia.

Já consolidado como estrela, o atacante voltou a encarar os mineiros no fim do ano passado... e balançou as redes: ele marcou um golaço de falta, já nos minutos finais do embate no Mineirão, e garantiu a vitória palmeirense em jogo da 37ª rodada do Brasileirão — que manteve a equipe, aliás, viva na briga pelo título até o último duelo.

Estêvão, do Palmeiras, em ação durante jogo contra o Cruzeiro Imagem: Fernando Moreno/AGIF

Estêvão vai jogar pela terceira (e por enquanto última) vez contra um Cruzeiro totalmente diferente em relação àquele de sua estreia. O confronto ocorre no domingo, a partir das 19h30 (de Brasília).

Só três titulares do Cruzeiro x Palmeiras de 2023 atuaram nesta temporada pela equipe de Belo Horizonte: o lateral William, o volante Lucas Silva e o meia Matheus Pereira. Nomes como Rafael Cabral, Marlon e Arthur Gomes, por outro lado, deixaram a equipe.

O alviverde, por outro lado, manteve uma base sólida desde então: apenas Zé Rafael, Breno Lopes e Endrick, que atuaram entre os 11 iniciais naquele embate, foram negociados pelo clube paulista. Estêvão, que saiu do banco para estrear profissionalmente, será o próximo da lista. Ele se despede dos gramados nacionais e atuará no Super Mundial antes de partir, de fato, para o Chelsea.