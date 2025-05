Escalação do Santos: Neymar é poupado de treino, mas pode enfrentar o Botafogo

Neste sábado, no CT Rei Pelé, o Santos encerrou sua preparação para enfrentar o Botafogo, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma ausência: Neymar. A bola rola neste domingo, na Vila Belmiro, a partir das 16h (de Brasília).

O camisa 10 foi poupado devido a uma entorse sofrida no treino da última sexta. Ele será reavaliado pela equipe médica do Peixe, mas deve estar à disposição do técnico Cléber Xavier para o compromisso diante do clube carioca.

O meia-atacante jogou 45 minutos no amistoso contra o RB Leipzig e afirmou estar se sentindo melhor depois de se recuperar de uma lesão muscular na coxa.

O volante Diego Pituca, por sua vez, está de volta após lesão. Outros reforços são o zagueiro Zé Ivaldo e o lateral esquerdo Escobar. Ambos foram desfalques por suspensão na última rodada. O volante João Schmidt, que estava lesionado, também pode pintar como novidade.

Em contrapartida, o zagueiro Luan Peres terá que cumprir suspensão e não pode atuar. O lateral direito Aderlan (dores na coxa direita) e o atacante Soteldo (lesão na coxa esquerda) também são desfalques.

Desta forma, o Santos deve entrar em campo com: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luisão (Basso) e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal (Neymar), Deivid Washington e Guilherme.