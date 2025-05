Escalação: Corinthians pode ter Garro como titular contra o Vitória

O elenco do Corinthians finalizou na manhã deste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava, a preparação para o jogo contra o Vitória, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena.

O técnico Dorival Júnior comandou uma atividade tática e ensaiou jogadas de bolas paradas. Ele vive a expectativa de contar com o meia Rodrigo Garro por mais minutos e pode, inclusive, tê-lo como titular. Os únicos desfalques do time são os lesionados Yuri Alberto e Gustavo Henrique.

A provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele, Maycon, André Carrillo e Rodrigo Garro (José Martínez); Romero e Memphis Depay.

O volante Raniele projetou o confronto e falou sobre a necessidade do Timão "dar uma resposta à torcida". A equipe vem de uma dura eliminação na Sul-Americana, consumada após a derrota de 1 a 0 para o Huracán, em Buenos Aires, na última terça-feira.

"Temos que fazer uma sequência boa agora antes da parada. Mesmo que seja outra competição, temos que dar uma resposta para a torcida. Querendo ou não, o último resultado não era o esperado. Fomos abaixo. A ideia do jogo é realmente essa: atingir uma boa pontuação antes da parada do Mundial e dar uma resposta para a torcida", afirmou o jogador.

Em meio ao momento político delicado do clube, o Corinthians aparece na parte de cima da tabela do Brasileirão, com 14 pontos. O time ocupa o oitavo lugar e pode entrar no G6 a depender dos outros resultados da rodada.