Equipes sub-17 e sub-15 do Santos derrotam Mauá pelo Paulista

Neste sábado, as equipes sub-17 e 15 do Santos venceram o Mauá, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A equipe sub-17 triunfou por 1 a 0, enquanto o sub-15 goleou por 4 a 0. Ambos os duelos ocorreram no Estádio Municipal Pedro Benedetti, em Mauá (SP).

Santos sub-17

Ao vencer, a equipe sub-17 do Peixe continua na primeira posição do grupo 14, com 15 pontos. O time volta aos gramados pelo Campeonato Paulista no próximo sábado, às 11h (de Brasília), quando recebe o Jabaquara, no Estádio Ulrico Mursa.

Escalação: João Pedro; Osvaldo (Renanzinho), Ryan Carlos, Pedro Murça e Nicolas Augusto; Cabelo (Davi Carvalho), Vinícius Rocha e Yago Godoy (João Borges); Benício (Davizinho), Davi Santos (Ian Vicentini) e João Grando (João Sá)



Técnico: Elder Campos

Santos sub-15

Com a vitória, o sub-15 do Alvinegro Praiano também se manteve na liderança do Grupo 14, com 15 pontos em seis partidas disputadas. A categoria do clube também volta a campo no próximo sábado, contra o Jabaquara, mas às 9h.

Escalação: Henrique Braz; Lucas Gomes (Gumbys), Vinícius Morato (Vinícius Casari), Danilo (Francisco) e Kauã Miranda; Tiago Barros (Jonílson), Ravi (Nicollas Yudi) e Brayan; Léo Salin (Júlio César), Arthur Lima e Ignacio



Técnico: Fabrício Monte