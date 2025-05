Equipes sub-15 e sub-17 do Palmeiras vencem Atlético Mogi e avançam no Campeonato Paulista

Na manhã deste sábado, o Palmeiras enfrentou o Atlético Mogi pela sétima rodada do Campeonato Paulista sub-15 e sub-17, no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, e avançou para a segunda fase nas duas competições.

Campeonato Paulista Sub-15

O Palmeiras sub-15 venceu o Atlético Mogi por 2 a 1, com gols de Nicollas e Ioannis, e chegou aos 21 pontos, na liderança do grupo 12, com 100% de aproveitamento. O Verdão garantiu vaga na próxima fase do Campeonato Paulista com três rodadas de antecedência e segue em busca do sexto título consecutivo. Ao todo, o clube tem 12 taças na categoria.

O Alviverde volta a campo pelo Campeonato Paulista sub-15 no próximo sábado, às 9 horas (de Brasília), quando recebe o Flamengo-SP, pela oitava rodada, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

Campeonato Paulista Sub-17

No Campeonato Paulista sub-17, o Palmeiras venceu o Atlético Mogi por 2 a 0, com gols de Lucas Gabriel e Juan Gabriel, e também lidera o grupo 12, com 21 pontos, e 100% de aproveitamento. Já garantido na próxima fase, o Verdão busca o 15º título na categoria e o primeiro desde 2022.

O Palmeiras sub-17 volta a campo nesta quarta-feira, às 15 horas, quando visita o Athletico-PR pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, no CT do Caju, em Curitiba.

Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras sub-17 encara o Flamengo-SP no próximo sábado, às 11 horas, pela oitava rodada, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.