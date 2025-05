Entenda como o UFC Vegas 107 pode impactar nas chances de título de Natália Silva

Se comparado com os dois cards numerados previstos para o mês de junho, o evento do UFC deste sábado (31) pode não chamar tanto a atenção do grande público. Mas o show 'low profile', com apenas dez combates programados, pode impactar - mesmo que indiretamente - no futuro de uma das grandes estrelas em ascensão do MMA nacional: Natália Silva. Isso porque a luta principal da edição 'Vegas 107' pode, desde atrapalhar seus planos de se tornar campeã do Ultimate no curto prazo, até mesmo definir sua próxima adversária na organização.

Atual número 1 do ranking dos pesos-moscas (57 kg) e vindo de vitória convincente contra a ex-campeã da categoria, Alexa Grasso, Natália surge como a mais cotada como a 'próxima da fila' dentro de sua faixa de peso. A principal concorrente da brasileira, hoje, sequer compete em sua divisão: Zhang Weili. Campeã dominante no peso-palha (52 kg), a chinesa já externou seu desejo de protagonizar uma superluta contra a detentora do cinturão da categoria de cima, Valentina Shevchenko.

Mais uma peça no quebra-cabeça

O UFC Vegas 107 tende a acrescentar mais uma peça no quebra-cabeça que gira em torno do próximo 'title shot' na divisão dos moscas. Isso porque Maycee Barber e Erin Blanchfield figuram no top 5 da divisão e, em posição privilegiada no evento deste sábado, podem colocar seus nomes no bolo em caso de vitória convincente. Atenta a este cenário, 'The Future' não pretende desperdiçar a oportunidade.

"A categoria está realmente bem cheia, com muitas garotas diferentes. E muitas de nós estamos fazendo campanha pelo cinturão, Acho que isso só torna tudo ainda mais interessante. Será que vou ser eu? Será que vai ser a Natália (Silva)? Será a Zhang Weili? Há muitas garotas que estão indo atrás do cinturão dos moscas. Então meu trabalho é consolidar minha posição e fazer com que todos percebam que eu pertenço (ao topo)", analisou Maycee, em entrevista exclusiva à Ag Fight.

Possíveis cenários e desdobramentos

Dentro da categoria dos moscas, Natália é a única atleta que surge de maneira incontestável no posto de próxima da fila. Mas caso Blanchfield ou Barber vença e convença no UFC Vegas 107, a brasileira pode ter uma adversária à altura de olho no 'title shot'. E tal concorrência, mesmo que ínfima, pode ser a brecha perfeita para que o Ultimate promova a superluta entre as campeãs Valentina e Zhang.

Afinal de contas, sem uma 'número 1' clara na própria categoria, a empresa poderia priorizar um duelo mais midiático e, em paralelo, escalar Natália contra a vencedora de Maycee vs Erin valendo a vaga como a próxima desafiante ao cinturão até 57 kg. Vale ressaltar que Dana White, presidente da liga, já deu o sinal verde para que Shevchenko e Zhang duelem no octógono.

Caso a empresa opte por esse caminho, Natália não seria a única brasileira a ser impactada pela escolha. Afinal de contas, na divisão dos palhas, a número 1 do ranking e próxima desafiante natural ao título é Virna Jandiroba, que vem de cinco vitórias seguidas e desponta como um raro desafio inédito para a campeã Zhang Weili. Caso a chinesa enfrente Valentina na categoria de cima, 'Carcará' terá que aguardar ou competir por um cinturão vago ou interino enquanto aguarda o possível retorno de 'Magnum'.

Por outro lado, caso a superluta não saia do papel por motivos como 'timing' e lesões, Virna deve praticamente garantir o 'title shot'. Situação similar a de Natália Silva que, mesmo concorrendo com a vencedora de Barber vs Blanchfield, tenderia a ser a mais cotada para encarar a campeã Valentina já na próxima rodada. Sendo assim, direta ou indiretamente, a luta principal do UFC Vegas 107 pode travar ou destravar o promissor futuro de duas brasileiras candidatas a futuras campeãs da principal liga de MMA do mundo.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok